Almanya'dan Türkiye'ye 'seyahat kısıtlaması' hakkında açıklama

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye ile seyahat kısıtlamaları hakkında görüşmeler yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Berlin'de bir basın toplantısı gerçekleştiren sözcü, "Türkiye'den gelecek seyahatçilerin durumu hakkında görüşmelerimiz sürüyor, ancak henüz sonucun ne olduğunu söyleyemem" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu konu üzerinde görüştüğünü belirten sözcü, herhangi bir karar almadan önce Avrupa Birliği'nin vereceği tavsiyeyi bekleyeceklerini ifade etti.

Almanya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan seyahat önlemlerini gevşetmeye başlarken, 31 ülke için seyahat kısıtlamalarını kaldıracağını açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 15 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yanı sıra Britanya, İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre’ye yönelik seyahat yasağının kaldırılacağını açıklarken, listede Türkiye yer almamıştı.