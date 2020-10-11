Almanya'dan ilk galibiyet, İspanya'dan tek gollü zafer; işte Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 7 karşılaşmayla başladı.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, İsviçre'yi 14. dakikada Mikel Oyarzabal'ın attığı golle 1-0 yendi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Ukrayna önünde 20. dakikada Matthias Ginter ve 49. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-1 galip geldi. Ukrayna'nın tek golünü 77. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

4. Grup

Ukrayna-Almanya: 1-2

İspanya-İsviçre: 1-0

C Ligi

1. Grup

Lüksemburg-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

Karadağ-Azerbaycan: 2-0

D Ligi

1. Grup

Faroe Adaları-Letonya: 1-1

Andorra-Malta: 0-0

2. Grup