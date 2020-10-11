Almanya'dan ilk galibiyet, İspanya'dan tek gollü zafer; işte Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 7 karşılaşmayla başladı.
Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, İsviçre'yi 14. dakikada Mikel Oyarzabal'ın attığı golle 1-0 yendi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Ukrayna önünde 20. dakikada Matthias Ginter ve 49. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-1 galip geldi. Ukrayna'nın tek golünü 77. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
4. Grup
- Ukrayna-Almanya: 1-2
- İspanya-İsviçre: 1-0
C Ligi
1. Grup
- Lüksemburg-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0
- Karadağ-Azerbaycan: 2-0
D Ligi
1. Grup
- Faroe Adaları-Letonya: 1-1
- Andorra-Malta: 0-0
2. Grup
- Liechtenstein-Cebelitarık: 0-1