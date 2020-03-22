Almanya'dan gelip karantina kuralına uymayan çifte 6 bin 300 lira para cezası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Almanya'dan gelen bir çifte, yeni tip Koronavirüs salgınına önlemek amacıyla uygulanan 14 gün karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Almanya’dan 9 gün önce Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı.



İhbar üzerine polis ekipleri iki gün önce N.Ö. ile R.Ö.’yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu.



Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı.

Tekrarı halinde çifte, aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. (DHA)