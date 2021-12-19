Almanya'dan Britanya'yla seyahate Omicron kısıtlaması

Almanya'da, yeni Koronavirüs vakalarının rekor derecede arttığı Britanya'yla seyahate yeni kısıtlamalar getiriyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, havayollarının Britanyalı turistleri Almanya'ya taşıması yasak olacak. Britanya'dan yalnızca Alman vatandaşları ya da yaşayanlar, partnerleri, çocukları ya da transit yolcular Almanya'ya geçebilecek.

Britanya'dan Almanya'ya giren her kişinin negatif PCR test göstermesi ve aşı durumu farketmeksizin 14 gün karantina kalması gerekecek.

Robert Koch Enstitüsü, Omicron varyantındaki hızla artış nedeniyle yeni düzenlemelerin getirildiğini söyledi. Enstitü, kısıtlamaların en az 3 Ocak'a kadar sürebileceğini belirtti.

Fransa da Britanya'dan gelen yolculara benzer bir kısıtlama uyguluyor.