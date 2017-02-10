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Dünya
Deutsche Welle

Almanya daha hızlı sınır dışı edecek

Almanya’da mülteci olma başvuruları reddedilen sığınmacıların daha hızlı sınır dışı edilmesi yönünde federal ve eyaletler düzeyinde uzlaşma sağlandı.

10 Şubat 2017 02:30

Almanya'da Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları arasında perşembe günü düzenlenen bir toplantıda, iltica başvuruları reddedilenlerin daha hızlı ve sistemli sınır dışı edilmeleri konusunda uzlaşma sağlandığı bildirildi.

Berlin'deki görüşmede taraflar bu konuda daha yoğun bir işbirliği konusunda anlaştı. Merkel, başvuruları reddedilenlerin daha hızlı sınır dışı edilmelerine yönelik yasal düzenlemenin de en kısa sürede yapılacağını kaydetti. Merkel aynı zamanda, yasal düzenlemeye yönelik ayrıntıların da görüşülmesi gerektiğini belirtti.

‘Sınır dışı merkezleri'

Federal ve eyaletler düzeyinde hazırlanan 16 maddelik öneri planında sınır dışı edilecek sığınmacıların, ülkeden ayrılmadan önce kısa süreli olarak kalacakları merkezler kurulması öngörülüyor. Yine öneriler arasında gelecek perspektifi görmeyen sığınmacıların kendilerinin dönme kararı almalarını teşvik etmek üzere yeni bir birimin kurulması yer alıyor. Eyalet başbakanları ve Merkel özellikle sahte kimlik kullanmış ve suç işlemiş kişilerin en kısa sürede sınır dışı edilmeleri gerektiği konusunda hem fikir.

Almanya Başbakanı Merkel, başvuruları kabul olmayan sığınmacıların genellikle ülkeye giriş yaptıklarında alındıkları ilk merkezlerden gönderilmeleri gerektiğini kaydetti. Eyalet başbakanları, sığınmacıların Almanya'nın sınır dışı etme konusunda ciddi olduğunu fark etmeleri durumunda, kendi istekleriyle dönmek isteyenlerin sayısının artacağı görüşünde.

‘Yaklaşık 55 bin kişi kendi isteğiyle döndü'

2016 yılında Almanya'ya gelen sığınmacıların yaklaşık 55 binin kendi istekleriyle ülkelerine döndükleri 25 bin kişinin ise sınır dışı edildiği belirtildi. 2015 yılında mülteci başvurularında 890 bin kişiyle rekor sayıya ulaşılırken bu sayının 2016 yılında 280 bin olduğu bilgisi verildi.

Ocak ayında yaklaşık 14 bin 400 kişi Almanya'ya mülteci başvurusunda bulundu. Bu kişilerin 2 bin 712'sinin Suriyeli, bin 130'unun Iraklı olduğu belirtildi. Türkiye'den de aynı ay içinde 573 kişinin mülteci başvurusu yaptığı belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/GA/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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