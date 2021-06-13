Almanya'da Yeşiller Partisi Eş Genel Başanı Annalena Baerbock, başbakan adayı odlu

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Yeşiller Partisi'nin Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock’un ​​​​​​​ başbakan adayı olması onaylandı.

Euronews'da yer alan habere göre, Genel Kurul'da 688 delegenin 678’inin oyunu alan Baerbock, resmen partisinin başbakan adayı oldu.

Baerbock, yaptığı konuşmada, iklim dostu bir politika ile refah oluşturmayı hedeflediğini belirterek, yenilenebilir enerjinin yayılması için bürokrasiyi azaltma vaadinde bulundu.

Almanya'da Yeşiller Partisi, 2018'den beri yüksek oy oranı almasından dolayı tarihinde ilk kez başbakan adayını belirlemeye karar vermişti.