T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da Yeşiller Partisi Eş Genel Başanı Annalena Baerbock, başbakan adayı odlu

13 Haziran 2021 09:01

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Yeşiller Partisi'nin Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock’un ​​​​​​​ başbakan adayı olması onaylandı.

Euronews'da yer alan habere göre,  Genel Kurul'da 688 delegenin 678’inin oyunu alan Baerbock, resmen partisinin başbakan adayı oldu.

Baerbock, yaptığı konuşmada, iklim dostu bir politika ile refah oluşturmayı hedeflediğini belirterek, yenilenebilir enerjinin yayılması için bürokrasiyi azaltma vaadinde bulundu.  

Almanya'da Yeşiller Partisi, 2018'den beri yüksek oy oranı almasından dolayı tarihinde ilk kez başbakan adayını belirlemeye karar vermişti.

 

Annalena Baerbockbaşbakanadaygenelbaşkanoldualmanyaseçimyeşillerparti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24