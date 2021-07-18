Almanya'da yaşanan selde ölü sayısı 157'ye çıktı: Merkel bölgeyi ziyaret etti

Almanya'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Rheinland-Pfalz eyaletini ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel , "İklim değişikline karşı daha hızlı olmalıyız" dedi.

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 157'ye yükseldi.

Rheinland-Pfalz eyaletinde 670 kişinin de yaralı olduğu duyuruldu. Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde 'acil durum' ilan edildi.

Merkel: En kısa sürede yardım sağlanacak

Rheinland-Pfalz eyaletinin Adenau kentinde sel bölgesini ziyaret eden Başbakan Merkel, "Buraya bugün federal hükümet tarafından gerçeküstü hayaletimsi durumun gerçek resminin görülmesi için geldim" dedi.

Merkel, durumun korkutucu olduğuna işaret ederek, Alman dilinde bu yıkımı tanımlamak için bir kelime bulunmadığını söyledi.

İnsanların birlikte ve dayanışma içinde olmalarından mutlu olduğunu dile getiren Merkel, "Biz sizin yanınızda duruyoruz" ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Merkel, "Acele etmeliyiz, iklim değişikline karşı daha hızlı olmalıyız" dedi. Alman Başbakan, bir an önce felaketzedelere ekonomik yardım sağlanacağını da aktardı.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Maliye Bakanı Olaf Scholz, selden etkilenenler için 300 milyon Euro'luk yardım açıklamıştı.