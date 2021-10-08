Almanya'da yargılanan 100 yaşındaki eski Nazi kampı gardiyanı "Ben masumum" dedi

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Almanya’da yargılanan 100 yaşındaki eski Nazi toplama kampı gardiyanı, suçsuz olduğunu iddia etti.

AFP’nin aktardığına göre, Berlin’in kuzeyinde bulunan Sachsenhausen Nazi toplama kampında 1942-1945 yılları arasında gardiyan olarak çalışan ve bugün 3 bin 518 mahkumun öldürülmesine “bilinçli bir şekilde yardım etmekle” suçlanan 100 yaşındaki Josef Schuetz, mahkemede “Ben masumum” dedi.

Kamptaki görevi sorulan Schuetz, orada olan biten hiçbir şeyi bilmediğini iddia etti.

Sachsenhausen kampında 1936 ve 1945 arasında 200 bin kişinin tutulduğu biliniyor. Burada yüz binlerce insanın zorunlu çalıştırma, cinayet, tıbbi deneyler, açlık, hastalık gibi nedenlerle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Almanya’da geçen haftalarda da 96 yaşında eski Nazi kampı sekreteri kadın, davasının görüleceği gün kaçmaya çalışmış daha sonra tutuklanarak mahkemeye götürülmüştü.