Almanya’da ülkücülere yasak talebi artıyor

Sol Parti’nin ardından diğer partiler de Almanya’da, “Bozkurtlar Hareketi” olarak bilinen Alman ülkücü hareketin faaliyetlerinin yasaklanmasını talep ediyor.

Spiegel Online’ın haberine göre, Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis Grubu iç politika sözcüsü Christoph de Vries, "Fransa’nın bu yönde attığı adımdan yola çıkarak, ülkemizdeki en büyük aşırı sağcı grup olan ‘Bozkurtlar Hareketi’ni yasaklamak için yargı yoluna baş vurmalıyız” şeklinde konuştu. De Vries, ülkücü hareketin Kürtler, Ermeniler gibi Türk olmayanlara karşı nefret söylemi yaymasının Almanya’nın özgürlük ve demokrasi değerleri için bir tehlike arz ettiğini de sözlerine ekledi. Hristiyan Demokrat Parti CDU’nun Hamburg Genel Başkanı Christoph Ploß da ülkücü hareketin çoktan yasaklanmış olması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa’da “Bozkurtlar Hareketi” faaliyetlerinin yasaklanmasının ardından, Almanya’da da Sol Parti, kısa adı ADÜTDF olan Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun faaliyetlerinin yasaklanmasını istemişti. Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen yaptığı açıklamada, ülkücü hareketin "bir hayal ürünü" olmadığını "ADÜTDF bünyesindeki yaklaşık 170 yerel dernek ve 7 bin üyesiyle en büyük aşırı sağcı, anayasa düşmanı örgütlerden biri" olduğunu, "Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, Yunanlara ve Yahudilere karşı tahriklerle Almanya'da kutuplaşmaya ve parçalanmaya hizmet ettiğini" belirtmişti.

Yeşiller Partili Milletvekilleri Cem Özdemir, Irene Mihalic ve Konstantin von Notz da "Federal Hükümet ultra milliyetçi Türk örgüt Bozkurtları yasaklamak zorunda" diyerek örgütün Erdoğan’ın "kolu olduğunu" savunmuştu. Konunun partiler üstü olduğunu vurgulayan üç milletvekili, Alman Federal Meclisi’nde "Bozkurtların yasaklanması için" diğer partilerle ortak bir inisiyatif geliştireceklerini de söylediler. Ülkücü hareketin yasaklanmasını isteyen sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland da "Bozkurtları" "Erdoğan’ın aşırılık yanlısı askerleri" olarak niteledi.

Almanya’da “Bozkurtlar” olarak tanınan ülkücü hareketin Türkiye’deki MHP’nin bir kolu olduğu ve AKP tarafından desteklendiği biliniyor. Alman iç istihbaratı Federal Anayasayı Koruma Dairesi, 2019 raporunda “Bozkurtlar”ı milliyetçi ve aşırı sağcı düşünceyi yayan örgüt olarak sınıflandırmıştı. Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu 18 Haziran 1978'de Frankfurt'ta kurulmuştu.