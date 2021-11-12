Almanya'da ücretsiz teste dönüş ve doktor ödemesine zam

Almanya'da hükümet giderek etkisini artıran korona dalgasıyla mücadele için ücretsiz test uygulamasına geri dönülmesine ve doktorlara aşı başına yapılan ödemenin yükseltilmesine karar verdi.

Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Spahn, hükümetin koronayla mücadelede aldığı yeni kararları açıkladı.

Ücretsiz Covid-19 testi uygulamasına geri dönüleceğini duyuran Spahn, ilgili düzenlemeyi bugün içinde imzalayacağını söyledi. Söz konusu düzenlenmenin Cumartesi günü itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte test sayılarında ciddi bir artış kaydedilmesi bekleniyor.

Spahn, başkent Berlin'deki basın toplantısında aşılanma oranlarının artırılması için alınan kararı da kamuoyuyla paylaştı. Alman Sağlık Bakanı, doktorların yaptıkları aşı başına aldıkları ücretin yüzde 40 oranında artırılacağını açıkladı.

Almanya'daki doktorlar 16 Kasım'dan itibaren yaptıkları aşı başına 28 euro alacak. Doktorlara daha önce aşı başına 20 euro ödeme yapılıyordu.

Dördüncü dalganın etkilerinin sınırlandırılması için acil eylem gerektiğini belirten Sağlık Bakanı Spahn, "Bu dinamiği kırmak için her şeyi yapmak zorundayız... Aksi takdirde tüm ülke için acı bir Aralık olacak" dedi.

Spahn, önlemler kapsamında Avusturya'nın da 14 Kasım itibarıyla yüksek riskli ülkeler grubuna alınacağını duyurdu. Bu karar, aşısız ya da Covid-19 geçirmemiş olan kişilerin Avusturya'dan Almanya'ya geldikten sonra karantinaya girmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

Yüzde 90 vurgusu

Spahn'la birlikte basın toplantısı düzenleyen Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de durumun ciddiyetine dikkat çekerken "Almanya'da nüfusun yüzde 90'ının koronavirüse karşı bağışıklık kazanması gerekiyor. Aksi takdirde virüsü kontrol edemeyiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Almanya'da şu an nüfusun yüzde 67'si tam aşılı.

Sayılar endişe verici

Almanya'nın korona kısıtlamalarının belirlenmesinde kriter olarak bir haftada 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı dikkate alınıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı 12 Kasım 2021 verilerine göre bu oran 263,7'ye yükselerek yeni bir rekor kaydedildi. Almanya'da son beş gündür giderek yükselen ve her gün yeni bir rekorun kırılmasına neden olan bu oran, bir hafta önce 169,9'du.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün 12 Kasım verilerine göre, son 24 saatte 48 bin 640 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu süre zarfında 191 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya'da dün günlük vaka sayısı ilk kez 50 binin üzerine çıkmıştı.

Almanya'da pandeminin başından beri kaydedilen vaka sayısı resmi verilere göre 4 milyon 942 bin 890. Ancak tespit edilemeyen vakalardan dolayı gerçek sayının daha yüksek olduğu tahmim ediliyor.

DW,rtr,dpa / CÖ,ET

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