Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, resmi koalisyon görüşmeleri için bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını bildirdi

T24 Dış Haberler

Almanya'da yapılan seçimlerde sandıktan birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve katılacakları koalisyonlarla iktidarı belirleyecekleri için basında "kral yapıcılar" diye anılan Yeşiller ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP) liderleri, koalisyon görüşmeleri için bir yol haritası üzerine anlaştıklarını ve partilerine resmi görüşmeleri başlatmayı tavsiye edeceklerini duyurdu.

TIKLAYIN | Almanya seçimlerinin ardından: Sandığın kazananları, kaybedenleri, sürprizleri

Üç parti, bir iktidar kuracak kadar ortak noktaya sahip olup olmadıklarını tespit etmek için yapılan keşif görüşmelerinin iyi geçtiğini ifade etti.

SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, "Bu üç partinin bir araya gelmesiyle yeni bir başlangıç mümkün" dedi. FDP lideri Christian Lindner de SPD, FDP ve Yeşiller'in kuracağı bir koalisyonun Almanya için "fırsat" olacağını söyledi.

Eğer taraflar anlaşmaya varırsa Almanya'da ilk kez "trafik lambası" koalisyonu kurulmuş olacak. Koalisyon ismini 3 partinin renklerinden alıyor.

Scholz, üç partinin de resmi konuşmalara başlama kararını pazartesi gününe kadar beklediklerini söyledi.