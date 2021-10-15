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Dünya

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, resmi koalisyon görüşmeleri için bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını bildirdi

Parti liderleri, resmi görüşmeleri başlatmak istediklerini belirtti

15 Ekim 2021 14:59

T24 Dış Haberler

Almanya'da yapılan seçimlerde sandıktan birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve katılacakları koalisyonlarla iktidarı belirleyecekleri için basında "kral yapıcılar" diye anılan Yeşiller ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP) liderleri, koalisyon görüşmeleri için bir yol haritası üzerine anlaştıklarını ve partilerine resmi görüşmeleri başlatmayı tavsiye edeceklerini duyurdu.

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Üç parti, bir iktidar kuracak kadar ortak noktaya sahip olup olmadıklarını tespit etmek için yapılan keşif görüşmelerinin iyi geçtiğini ifade etti.

SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, "Bu üç partinin bir araya gelmesiyle yeni bir başlangıç mümkün" dedi. FDP lideri Christian Lindner de SPD, FDP ve Yeşiller'in kuracağı bir koalisyonun Almanya için "fırsat" olacağını söyledi. 

Eğer taraflar anlaşmaya varırsa Almanya'da ilk kez "trafik lambası" koalisyonu kurulmuş olacak. Koalisyon ismini 3 partinin renklerinden alıyor. 

Scholz, üç partinin de resmi konuşmalara başlama kararını pazartesi gününe kadar beklediklerini söyledi.

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