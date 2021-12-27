Almanya'da silah ihracatıyla ilgili yasa hazırlığı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Angela Merkel hükümetinin son anda rekor düzeyde silah satışına onay vermesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Baerbock, "Geçen yıllardaki silah ihracat politikalarını incelemeye alacağımızı koalisyon olarak açıkça ilan ettik" dedi. Baerbock, "Silah ihracatlarına hangi kriterlere göre izin verileceğini daha belirgin hale getiren bir silah ihracat denetim yasası üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'den oluşan bir önceki koalisyon, görevi devretmeden önceki son dokuz günde yaklaşık 5 milyar euroluk silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdi. Böylece 2021 yılında onaylanan silah ve askeri teçhizat ihracatının toplam hacmi 9 milyar euroya ulaştı. Almanya'dan silah alan ülkelerin başında, insan hakları ihlallerinin yanı sıra Yemen ve Libya'daki çatışmalara dahil olması nedeniyle tepki çeken Mısır geliyor. 8 Aralık'taki devir teslimin hemen öncesinde hükümetin Mısır'a üç savaş gemisi ve 16 hava savunma sisteminin satışına onay verdiği belirtiliyor. Angela Merkel liderliğindeki hükümette şu anda Almanya'nın başbakanı olan SPD'li Olaf Scholz da başbakan yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan yeni koalisyon hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olmayan ülkelere silah ihracatlarını kısıtlaması ve denetimi daha etkin hale getirmek için yeni bir yasanın hazırlanması bekleniyor. Almanya'da şu anda silah ihracatlarına hükümet, sadece siyasi yönergelere bağlı olarak izin veriyor.

Almanya'da silah ihracatlarına izin verme yetkisi Federal Ekonomi Bakanlığı'na ait. Ancak konunun, Almanya'nın dış politik yönelimine yakından bağlı olması nedeniyle, konunun dışişleri bakanlığının sorumlululuğunda olması gerektiği kamuoyunda sık sık dile getiriliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da silah ihracatlarının sadece ekonomik bir konu olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Baerback, "Bu aynı zamanda bir dış politika, insan hakları, uluslararası ilişkiler konusu" diye konuştu.

"Silahı Çin ve Rusya'dan almaları çıkarımıza değil"

Hrıstiyan Demokrat Birlik partisi milletvekili Roderich Kiesewetter ise hükümetin görevi devretmeden önce verdiği silah ihracat izinlerini savundu. Kiesewetter "Hükümetin eylemi geçerli olan hukuki çerçeve içindedir. O nedenle Yeşiller ve Sol Parti'den gelen eleştirel sesler timsah gözyaşlarından başka bir şey değil" dedi. CDU milletvekili Kiesewetter yeni hükümetin hazırladığı denetim yasasına ilişkin olarak da hükümete Almanya'nın güvenlik politikalarındaki çıkarlarını dikkate alma çağrısı yaptı. "Ortadoğu'daki ülkelerin silahlanma politikalarında AB ülkelerince teçhizatlanmaya devam etmeleri Almanya'nın çıkarınadır" diyen Kiesewetter, "Bu ülkelerin ileride Çin ya da Rusya'dan (silah) tedarik etmeleri bizim çıkarımıza olamaz" dedi. Kiesewetter bu durumun gerçekleşmesi halde Almanya'nın bölgede herhangi bir siyasi etkisinin kalmayacağını söyledi.