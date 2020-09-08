Almanya'da sığınmacılar için eylem: Parlamento önüne 13 bin boş sandalye dizildi

Midilli'deki 13 binden fazla sığınmacıyı temsilen, herkese yetecek kadar "boş yer" var temasıyla planlanan sandalye eylemi, bugün Almanya’nın farklı kentleriyle beraber Berlin'deki parlamento önünde gerçekleşti.

Irkçılığa karşı Almanya çapında yürütülen #LeaveNoOneBehind (KimseyiGerideBırakma) kampanyasının bir parçası olarak, sivil toplum örgütlerinin organizasyonuyla başkent Berlin'de parlamento (Reichstag) binasının önünde binlerce boş sandalye kuruldu.

Birgün'deki Seçil Kalenderoğlu imzalı habere göre, Wir Haben Platz (Yerimiz var) adı verilen eylemi düzenleyen sivil toplum örgütlerinin temel çağrısı ise zor koşullar altında Türkiye sınırında ve Yunanistan'da, kamplarda yaşam mücadelesi veren mültecilere dikkat çekmek, daha fazla mültecinin Almanya ve Avrupa ülkelerine kabul edilmesini sağlamak.

Berlin dışında Münster, Thüringen, Oldenburg gibi daha pek çok şehirde boş sandalyeler üzerine konmuş pankartlı yazılar yer alırken, sosyal medyada ise #wirhabenplatz etiketiyle bireysel eylemlere yer veren görüntüler de paylaşıldı.

Aşırı zorlu koşullar

Eylemin en önemli organizatörlerinden olan Seebrücke'nin (Seawatch) yerleştirmiş olduğu 13 bin sandalye Yunanistan'ın Midilli adasındaki kampta hala en zor koşullarda yaşayan yaklaşık 13 bin mülteciyi sembolize ediyor.