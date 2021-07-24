Almanya'da sel felaketini aktarmadan önce üstüne çamur süren muhabir özür diledi: "Temiz kıyafetlerle orada olmaktan utanmıştım"

Almanya’da en az 170 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini aktarmak üzere olay yerine giden muhabir Susanna Ohlen’in yayından önce kıyafetlerine çamur sürdüğü görüldü. Ohlen, “Felaketin içinde temiz kıyafetlerle olduğum için utanmıştım” dedi.

RTL muhabiri Susanna Ohlen, Kuzey Ren-Vestfalya’daki sel felaketini aktarmak üzere olay yerine gitti. Ohlen, canlı yayına hazırlanırken yerdeki çamurları üzerine sürerken görüntülendi.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Ohlen, temiz kıyafetlerle felaketin içinde olmaktan “utandığını” söyledi. Özür dileyen Ohlen “Bu benim başıma gelmemeliydi” dedi.

RTL, Ohlen’in çalışma standartlarını ihlal ettiğini söyledi.

Almanya’da son yıllların en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı. En az 170 kişi hayatını kaybederken arama kurtarma çalışmalarıyla kayıpların aranması sürüyor.