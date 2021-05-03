Almanya'da seçimlere 5 ay kala anketlere göre Yeşiller CDU'nun önünde

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Almanya'da federal seçimlere 5 ay kala anketlerde Yeşiller'in (Die Grüne) uzun süre sonra ilk kez adayı Angela Merkel olmadan bir genel seçime girecek olan Hristiyan Demokrat Birlik'e (CDU) 3 puan fark attığı görülüyor.

Pollytix Stratejik Araştırma'nın diğer anketleri toplayarak aldığı ortalamaya göre Yeşiller, 2019'un Haziran ayından bu yana ilk kez öne geçti.

Son iki haftada yayımlanan 10 anketten 6'sına göre Yeşiller, CDU'nun önünde bulunuyor. Bu sonuçlara göre 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde CDU, 16 yıl sonra ilk kez yasama organı Bundestag'daki en büyük parti olmayabilir.

Yeşiller, Pollytix araştırmasındaki farkı koruyabilirse partinin adayı Annalena Baerbock, kendini koalisyon partnerlerini seçebilecek bir durumda bulabilir.

CDU, Merkel'in siyasetten emekli olma kararıyla başbakan adayı olarak Armin Laschet'i seçmişti. Laschet, Merkel politikalarını sürdürecek bir isim olarak görülüyor.