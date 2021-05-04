Almanya'da Oktoberfest, Koronavirüs salgınındaki belirsizlik nedeniyle bu yıl da iptal edildi

Almanya'da her yıl eylül ve ekim aylarında gerçekleşen Oktoberfest'in bu yıl da Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesine karar verildi.

BBC'de yer alan habere göre, Almanya'da her yıl milyonlarca insanın katıldığı festival olan Oktoberfest, Koronavirüs nedeniyle ikinci kez iptal edildi.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, salgında durumun "fazla belirsiz" olduğunu söyledi. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter ise iptalle ilgili "Kolay bir karar değildi"

Almanya'da eylül ve ekimde gerçekleşen festivale tahmini 6 milyon insan katılıyor.

Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, etkinliği başka bir tarihe ertelemenin 'ekonomik kayıp' oluşturacağını söyledi ve şöyle devam etti: "Yeni bir dalga olduğunu ve Oktorberfest'in 'süper yayıcı' bir etkinlik hâline geldiğini düşünün. Etkinliğin markası sonsuza kadar zedelenir"