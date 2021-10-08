Almanya'da Navalni'ye ifade özgürlüğü ödülü verildi

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Almanya'da demokrasi ve ifade özgürlüğü için verilen bir ödül tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni ve onun kurduğu Anti-Yozlaşma Vakfı'na verildi.

Bir süre önce Rusya'yı terk eden, Navalni'ye yakın isimlerden Leonid Volkov, Potsdam'da M100 Medya Ödülü'nü muhalif lider ve vakıf adına aldıktan sonra, "Tabii ki yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Volkov, "Kremlin'in baskılarına rağmen yozlaşmanın bir insan hakları sorunu olduğunu kanıtladık" diye konuştu.

M100 Medya Ödülleri 2005'ten bu yana çeşitli ülkelerden gazetecilerden oluşturulan bir juri tarafında veriliyor.

Navalni'nin Anti-Yozlaşma Vakfı'nın birçok faaliyeti Rusya'da yasaklı durumda. Kurum internet üzerinden yayın yapamıyor, eylem düzenleyemiyor ve seçimler için aday gösteremiyor.

Navalni, 2020'nin yazında zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi görmüştü.