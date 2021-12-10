Almanya'da mahkeme kararı: Evden çalışanın yataktan masaya geçerken düşmesi iş yeri kazası sayıldı

Almanya’da mahkeme, evden çalışırken yataktan masaya geçtiği sırada kayıp düşen bir adamın “iş yeri kazası” geçirdiğine karar verdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Almanya’da yaşanan olayda evden çalışan bir kişi, evinde yatak odasının alt katındaki çalışma odasına geçerken kayarak yere düştü. Belinden sakatlanan adamla ilgili davada sosyal güvenlik meselelerini inceleyen federal mahkeme karar verdi.

Adamın yataktan çalışma odasına geçişinin “işe gitme”yi kapsamadığını savunan sigorta şirketi ve iki alt mahkemeye rağmen federal sosyal mahkeme, sabah yataktan masaya ilk gidişinin sigorta kapsamındaki işe gidiş olarak değerlendirildiği sonucuna vardı.

Mahkeme, adamın teknik olarak “işe gitme halinde” olduğunu belirterek iş yeri sigortasına başvurabileceğini söyledi.