Almanya'da Koronavirüs takip alarmı: Pozitif çıkan 46 kişiye ulaşılamıyor

Alman medyasının verdiği habere göre Bavyera eyaletinden Almanya'ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde, 44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Adres bilgileri tespit edilen 903 kişiye bilgi verilirken, 46 kişiye ise ulaşılamadı.