Almanya'da 'Koronavirüs' partisi: 39 gözaltı

Almanya'nın Frankfurt şehrinde 'Koronavirüs partisi'ne katılan 39 kişi gözaltına alındı.

Almanya’da Covid-19 tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kurallarının gözetilmediği ‘korona partileri’nin sayısı artıyor. Alman polisi cumartesi günü Frankfurt’ta düzenlenen bir açık hava etkinliğine müdahale eden polise içki şişeleriyle saldırıdığı belirtilen 39 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 5 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Ülkede bar ve kulüplerin kapalı olması nedeniyle kent meydanlarının popüler buluşma yeri haline geldiğini söyleyen yetkililer, "korona partileri" olarak adlandırılan etkinliklerin giderek arttığını belirtiyor.

3 bin kişi katıldı

39 kişinin tutuklandığı olayla ilgili açıklama yapan Frankfurt polis şefi Gerhard Bereswill de tarihi Opera Meydanı’nda yapılan partiye 3 bine yakın kişinin katıldığını açıkladı.

Öte yandan Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Twitter'da Covid-19 salgınına rağmen bu tarz etkinliklerin olmaması gerektiğini belirterek, polise yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Ülke çapında şehir yetkililerinin de artan huzursuzluğa çözüm bulmak adına olası önlemleri görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağı söylendi.