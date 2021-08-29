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Dünya

Almanya'da Koronavirüs kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahalesi

80 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

29 Ağustos 2021 10:12

Almanya'da izinsiz gösteri yapmak isteyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri karşıtlarına biber gazıyla müdahale eden polis, 80 göstericiyi gözaltına aldı.

Başkent Berlin’de Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri yasak olmasına rağmen protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, federal meclisin bulunduğu alana doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşü engellemek isteyen polis, göstericilere biber gazı sıkarak müdahale etti.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. 80 gösterici gözaltına alınırken, arbede sırasında 4 polis hafif yaralandı.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı, daha önceki gösterilerde Enfeksiyon Koruma Yasası'na aykırı tutum sergilenmesi nedeniyle yeni bir gösteriye izin vermemişti.

      

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