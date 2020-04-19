Almanya'da Koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi: Sosyal mesafeyi ihlal edenler gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Polis Rosa-Luxemburg Meydanı'nda izinsiz toplanan yüzlerce kişiden bir kısmını sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Giessen kentinde de Covid'19 kısıtlamaları protesto edildi. 50 kişinin katıldığı gösteride, "Temel hakları zayıflatmak yerine sağlığı güçlendirin. İnsanlara karşı değil virüslere karşı koruyun" yazılı pankartlar açıldı.

Almanya Anayasa Mahkemesi, Covid-19'le mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma şartıyla kısıtlı sayıda gösteri düzenlenebileceğine onay vermişti.