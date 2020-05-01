Almanya'da Koronavirüs kısıtlamaları adım adım hafifliyor; bir eyalette tenis turnuvası başlıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafiflemeye başladığı Almanya'da bir eyalette bugün tenis turnuvası başlayacak.

Almanya'da hükûmet ve bilim kurulu ülkede Koronavirüs kısıtlamalarının nasıl hafifleyeceğine dair planlar üzerinde çalışırken tenis maçları için 16 eyaletin 3'ünde izin çıktı.

Renanya-Palatina eyaletinde dah aönceden planlanan Tennis Point Exhibition Turnuvası, yasağın hafiflemesiyle bugün başlayacak. Turnuva, geniş Koronavirüs önlemleri altında gerçekleşecek. Buna göre, seyircisiz oynanacak maçlarda sahada 3 kişiden fazla kişi bulunamayacak. Sporcular sahaya farklı kapılardan girecek ve zıt köşelerde banklarda dinlenecek.

Sporcuların yiyecek ve içecekleri önceden paketlenmiş olacak ve kimsenin 2 metreden daha fazla yaklaşmayacağı şekilde masalarında tek yiyecekler.