Almanya'da koalisyon için ilk adımlar atılıyor

Almanya'daki seçimler sonrasında partiler olası koalisyon hükümetleri için ön görüşmelere bu hafta sonu başlayacak. Seçimlerdeki hezimete rağmen CDU/CSU da FDP ve Yeşillerle ön görüşmelere hazırlanıyor.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde partiler arasında ön görüşmeler bu hafta sonu yapılacak.

Oyların yüzde 25,7'sini alarak seçimden en güçlü parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra yüzde 24,1 oy oranı ile hezimete uğrayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri de Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ön görüşmelere hazırlanıyor.

Buna göre, SPD Pazar günü FDP ve Yeşiller ile ayrı birer görüşme yapacak. Hristiyan Birlik de Pazar günü FDP, gelecek hafta Salı günü de Yeşiller ile bir araya gelecek.