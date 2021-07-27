Almanya'da kimya tesislerinin bulunduğu sanayi bölgesinde patlama: 1 ölü, 4 kayıp

T24 Dış Haberler

Almanya'nın Leverkusen kentinde kimyasal şirketlerinin kullandığı sanayi sitesinde patlama meydana geldi.

Patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Federal Ofisi, Chempark'taki patlamanın "yüksek seviyede tehlike oluşturduğunu" ifade etti. Patlamanın meydana geldiği bölgenin yakınlarındaki yollar kapatıldı ve çevre bölgelerde yaşayan insanlardan evlerinde kalmaları istendi.

Polis, henüz hasarın boyutunu bilmediklerini ve olay yerine çok sayıda acil durum ekibinin gönderildiğini ifade etti.

Chempark'ın işletmecisi Currenta, patlamanın atıkların yakıldığı bölümde meydana geldiğini ifade etti.

Chempark'ta aralarında Covestro, Bayer, Lanxess ve Arlanxeo da olan 30'dan fazla firma faaliyet gösteriyor.