Almanya'da karnaval alanına bir aracın daldığı olayda 18'i çocuk 52 kişi yaralandı

Almanya'nın batısındaki Hessen'e bağlı Volkmarsen'da bir aracın karnaval alayının arasında daldığı olayda 18'i çocuk, 52 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda kalabalığın arasına dalan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

AFP'nin aktardığına göre, dün karnaval alayına bir aracın dalması sonucu 18'i çocuk olmak üzere 52 kişi yaralandı. Saldırının gerçekleşmesinin ardında yatan neden hâlâ bilinmiyor.

Gözaltına alınan sürücünün 20-30 yaşlarında bir Alman olduğu ve ifadesinin alındığı belirtildi.