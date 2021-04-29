Almanya'da istihbarat Koronavirüs salgınını inkâr edenleri takibe alacak

Almanya'da Koronavirüs salgınını inkâr edenlerin oluşturduğu bir grup istihbarat tarafından takibe alındı. Koronavirüs kısıtlamalarına karşı duran grubun kamu sağlığına tehdit oluşturduğu belirtildi.

New York Times'ta yer alan habere göre, Koronavirüs salgınıyla ilgili komplo teorileri yayan grup, hükûmetin uyguladığı kapanma kararlarını eleştirerek takipçi toplamaya başladı. Grubun, kamu sağlığına bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, inkârcı grubun iç istihbarat tarafından incelemeye alınacağını açıklayarak "Temel demokratik düzenimiz Covid-19 pandemisini kontrol altına alınmak için önlemler alındığından beri çok sayıda saldırıya uğradı" dedi. Grubun üyeleri çeşitli eylemlerde polis memurlarına saldırmıştı.

Komplo teoricilerini takibe alacaklarını duyuran istihbarat yetkilileri de bu hareketin modern Alman devletini reddeden aşırıcı grup Reichsbürger'le bağlantısını tespit ettiklerini açıkladı.

Almanya'da Koronavirüs salgınını inkâr eden grup sosyal medya üzerinden takipçi topluyor. Ana iletişim kanalı olan Telegram'da grup 65 binden fazla takipçi topladı.