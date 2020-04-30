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Dünya

Almanya'da Hizbullah 'terör örgütü' ilan edildi; şüphelilerin evine sabah saatlerinde baskın yapıldı

30 Nisan 2020 10:28

T24 Dış Haberler

Almanya, İran destekli Hizbullah'ı "terör örgütü" ilan ettiğini ve topraklarında faaliyet göstermesini yasakladığını duyurdu.

Polis sabahın erken saatlerinde örgüte üye olduğundan şüphelenilen kişilerin evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Bakanlık sözcüsü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Horst Seehofer Şii terör örgütü Hizbullah'ı Almanya'da yasakladı" yazdı.

Almanya daha önce Hizbullah'ın siyasi ve Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren askeri kolunu ayrı tutmuştu.

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