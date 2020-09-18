Almanya'da hastaneye siber saldırı: Bir hasta hayatını kaybetti

Almanya'da bir hastanede siber saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti. Bilgisayar korsanlarının düzenlediği saldırı, hastanenin sağlık hizmetlerini aksatınca hasta kadın gerekli tedaviyi alamadı.

Kuzey Ren Vestfalya'da Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nde tedavi gören bir kadın, hastaneyi etkileyen bir siber saldırının sistemi etkilemesi nedeniyle tedavi olamadı. Kadın acil olarak 60 kilometre uzaklıkta bulunan bir hastaneye nakledildi. Ancak kadının hayatı tedavinin gecikmesi nedeniyle kurtarılamadı.

Hastanenin sağlık hizmetleri aksadı

Kliniğin sunucularının 10 Eylül Perşembe günü yerel saatle 03.00 sularında bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığı belirtildi. Eyaletin Bilim Bakanı Isabel Pfeiffer-Poensgen, saldırganların polisle temasa geçtikten sonra şantajdan vazgeçirildiğini ifade etti.

Hastane sözcüsü ise saldırıdan sonraki günlerde sistemin bir süre hizmet veremediğini duyurdu. Sözcü normalde bir günde yapılan ameliyat sayısının 70'ten 10'a düştüğünü aktardı ve saldırı yüzünden ambulansların günlerdir hasta getiremediklerini ifade etti.