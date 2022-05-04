Almanya'da Gezi protestosunda konuşan Aslı Erdoğan: Osman Kavala ağaç diktiği için müebbet hapis cezası aldı

Gezi davasında verilen hapis cezalarının protesto edildiği gösteride Aslı Erdoğan, elleri kelepçeli şekilde söz alarak, "Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet cezası almak çok kolay, neredeyse hiçbir şey yapmadan bu cezayı alabiliyorsunuz. Osman Kavala, ağaç diktiği için müebbet hapis cezası aldı" dedi.

Bianet'in haberine göre Gezi davasında Osman Kavala ile birlikte Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a verilen ağır mahkumiyet bugün Almanya’nın başkenti Berlin’e protesto edildi.

Protesto daha önce Türkiye’de tutsak edilen gazeteci, yazarlar ve yönetmenler Aslı Erdoğan, Deniz Yücel, Peter Steudtner, Zehra Doğan, Can Dündar, Kaan Müjdeci gibi isimlerce düzenlendi.

Bu isimlere Almanya parlamentosundan milletvekilleri ve Almanyalı siyasiler ile birlikte Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar da destek verdi.

Protestocular Almanya Federal Meclisi önünde Almanca ve İngilizce olarak bir basın açıklaması yaptı. Burada yapılan konuşmalarda Aslı Erdoğan 'elleri kelepçeli' olarak söz aldı.

Aslı Erdoğan'ın sözleri şöyle:

"Bildiğim kadarıyla kimse hapis yatmadı. Yaklaşık 8 milyon insan Gezi protestolarına katıldı ve bu bizim anayasal hakkımızdı. Söylemek istediğim başka bir şey ise; bildiğiniz gibi ben de 'düzmece' bir yargılama süreci yaşadım. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuklandım. Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet cezası almak çok kolay, neredeyse hiçbir şey yapmadan bu cezayı alabiliyorsunuz. Osman Kavala, ağaç diktiği için müebbet hapis cezası aldı. Türkiye'de hapishanelerin durumu çok hızlı bir şekilde kötüleşiyor. Ben hapisteyken son 3 ayda haftada 1 kişi hayatını kaybediyordu. Koronavirüs pandemisi başladıktan sonra hijyen koşulları kötüleşti."