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Ekonomi

Almanya'da enflasyon yüzde 3.4'le 13 yılın zirvesinde

Almanya'da ağustosta enflasyon yüzde 3,4 olarak gerçekleşirken, Enflasyonun yükselmesinde artan enerji maliyetleri etkili oldu

30 Ağustos 2021 15:35

Artan enerji maliyetleri Almanya’da tüketici fiyatlarını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Ülkede Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası enflasyonda yüzde 2 hedefini takip ederken, Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya’da kaydedilen enflasyon verileri enflasyonist baskıların bölge gündeminde bir süre daha etkili olacağına işaret etti.

Almanya’da Ağustos’ta tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış kaydetti. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda 2008 yılından bu yana en yüksek seviye izlendi. ekonomistlerin beklentisi ağustosta enflasyonun yüzde 3,4 olacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,1 arttığı izlendi. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 0,5 olarak kaydedilmişti.

Fiyatlar üzerinde özellikle enerji maliyetleri kaynaklı yukarı yönlü etkiler görüldü.

Mevcut verilerle birlikte sanayi tarafında satış fiyatlarına ilişkin beklentiler de rekor seviyeye yükseldi.

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