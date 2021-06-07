Almanya'da "düşük kaliteli maske" iddiaları Sağlık Bakanı'nı zora soktu

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı ilkbaharında düşük kaliteli koruyucu maske satın aldığı ve bunları evsizler ile engellilere dağıtmayı planlandığı iddiaları Almanya'da tartışma yarattı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, evsizlere ve sosyal yardımla geçinenlere düşük kaliteli koruyucu maske dağıtılmasının planlandığı iddialarını reddederken, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Spahn'ı sert bir dille eleştirdi. Muhalefet partileri de iddiaların derhal açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

"1 milyar euroluk maske satın alındı" iddiası

Haftalık Spiegel dergisinin gündeme getirdiği iddialara göre, Sağlık Bakanlığı 2020 ilkbaharında Çin'den yaklaşık 1 milyar euroya işe yaramayacak koruyucu maske satın aldı. Haberde, koronavirüs salgının başladığı dönemde geçerli olan istisnai kurallara göre bile kullanımında soru işaretleri bulunan bu maskelerin öncelikle laboratuvarda incelenmesi gerektiği belirtildi. Haberde ayrıca, Sağlık Bakanlığının söz konusu maskeleri evsizlere, engellilere veya sosyal yardımla geçinenlere dağıtmayı planladığı iddia edildi. Ancak maskelerin güvenliği konusunda yetkili olan SPD yönetimindeki Çalışma Bakanlığının buna onay vermediği öne sürüldü.

Spiegel'in haberinde enfeksiyon yasasında yapılan değişikliğin ardından acil durumda kullanılmak üzere maskelerin Ulusal Sağlık Koruma Rezervi depolarına kaldırıldığı ve son kullanma tarihinde yok edilmelerinin öngörüldüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanı iddiaları reddetti

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Sağlık Bakanı Spahn iddiaları reddederek "Sağlık Bakanlığında bizim için koruyucu maskelerin güvenliği kesinlikle öncelikli oldu ve oluyor" açıklamasını yaptı.

Söz konusu maskelerin denetleme yapan şirketler TÜV Nord ve Dekra tarafından "titizlikle incelendiğini" belirten Bakan Spahn, bu maskelerin Avrupa Birliği sertifikası olmadan da enfeksiyondan korunmak için gereken özelliklere sahip olduğunu ifade etti. Koalisyon ortağı SPD'nin eleştirilerine de yanıt veren Bakan, "Bazı kişilerin belirli bir hava yaratmak için bilinçli olarak evsizler ve engelli bireylerde güvensizlik oluşturması, maskelerin kalitesinden çok SPD'nin durumu hakkında bilgi veriyor" dedi. Spahn, "Hükümetin toplumdaki savunmasız gruplara yönelik tutumuna" ilişkin suçlamaların "seçim hesapları" ile gündeme getirilmesini de eleştirdi.

Koalisyon ortağından eleştiri

Spiegel'in gündeme getirdiği iddialar üzerine SPD, Sağlık Bakanı'nı sert sözlerle eleştirdi. SPD Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, "Bir Sağlık Bakanının, kalite testinden geçmiş maskeleri hak edenler ve onları korumayacak, uygun olmayan maskelere layık olanlar diye insanları ikiye ayırması, onursuz ve insanlık dışıdır" ifadelerini kullandı. Walter-Borjans, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, CDU lideri Armin Laschet'e "Jens Spahn'ın bu skandal tutumunun Hristiyanlık etiketi taşıyan bir parti için ne kadar kabul edilebilir olduğunu" düşünmesi çağrısı yaptı.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'den (FDP) Michael Theurer, kalitesi düşük maskelerin depolanmaması gerektiğini vurguladı. Sol Parti'den Jan Korte ise parlamentoda konuya ilişkin bir hükümet açıklaması yapılmasını talep ederek, "Başbakanın da bu skandal bakan hakkında açıklama yapması gerekir" dedi. Yeşiller meclis grup başkanı Katin Göring-Eckardt da, Spahn'dan konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama beklediğini bildirdi.

Bakanlığın açıklaması

Sağlık Bakanlığı da Cumartesi günü yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş ve evsizlere ve sosyal yardımla geçinenlere ücretsiz dağıtılan maskelerin "en iyi korumayı" sağladığı belirtilmişti. Tıbbi malzemelerin satın alınması sırasında "içinde bulunulan acil duruma" rağmen "titizlikle kaliteye dikkat edildiği" belirtilerek, inceleme sonucunda kalitenin yetersiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın malı satın almadığı ve ödeme yapmadığı kaydedilmişti. Maskelerin yok edileceği iddialarına ilişkin olarak da, hükümetin bu yönde bir kararının olmadığı ifade edilmişti.