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Dünya

Almanya'da dinlenme tesisinde 400 yıllık tablolar bulundu

19 Haziran 2021 14:59

T24 Dış Haberler

Almanya polisi, Almanya'da otoyol kenarındaki bir dinlenme tesisinde çöp konteynerına bırakılmış 17. yüzyıla ait tablolar hakkına bilgi talep etti.

Tabloların Hollandalı sanatçı  Samuel van Hoogstraten ve İtalyalı Pietro Bellotti'ye ait olduğu belirtildi. 

Tablolar, bir vatandaş tarafından Bavyera'daki bir dinlenme tesisinde bulundu. Bu vatandaş, tabloları Köln kentinde polise teslim etti. Tabloları henüz kimse sahiplenmedi.

Polis, uzmanlara göre tabloların orijinal olduğunu söyledi. 

Polis, tablolar hakkında bilgisi olanların kendilerine ulaşmasını talep etti.

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