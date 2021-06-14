Almanya'da devlet destekli imam eğitimi başlıyor

Almanya'da devlet destekli ilk imam eğitimi bugün başladı. Kurucuları arasında teologlar, ilahiyatçılar, bilim insanları ve kamusal yaşamın önemli aktörlerinin bulunduğu İslam Koleji adlı derneğin öncülüğünde başlayan eğitim iki yıl sürecek. Korona pandemisi nedeniyle nisan ayında başlaması gereken öğretim döneminin resmi açılışı 15 Haziran'a ertelenmişti.

Projede yer alan İslam Koleji'nin kurucu üyelerinden ilahiyatçı Prof. Merdan Güneş, DW Türkçe'ye verdiği demeçte bu ilk dönem imam eğitimine 20 adayın katıldığını açıkladı. Güneş, adaylara modüler eğitim denilen seçmeli hizmet içi eğitim de sunduklarını, o programda da 15 öğrencinin bulunduğunu, ayrıca manevi dini rehberlik eğitimi için de 30 öğrencinin kayıt olduğunu belirtti. Adayların eğitime dahil olabilmeleri için bir ilahiyat eğitimini tamamlamış olma ya da uzun yıllar cemaatlerde imam olarak görev yapmış olma şartının arandığını kaydeden Prof. Güneş, bu şartları yerine getiren adayların yaptığı başvurulara bakan komisyonun da seçmeler yaptığını belirtti.

Nerede görev yapacaklar?

Almanya'da son yıllarda Müslüman din görevlilerinin yurt dışından gelmesi konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Din görevlilerinin başka devletler tarafından yetiştirilip, maaşlarının onlar tarafından ödenmesi, onların memuru olarak Almanya'ya gelmesi ve buradaki Müslüman cemaatlerde hizmet vermeleri Almanya'daki Müslümanların yurt dışından tesir altına alınması sonucunu doğuracağı endişesi hakim. Bu konuda eleştirilerin en çok odağında olan kuruluş da son yıllarda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) oldu.

Nitekim DİTİB'in yaklaşık bin kadar camisinde görev yapan binden fazla din görevlisi de Türkiye'de eğitim aldıktan sonra Almanya'ya gelen ve maaşları Türkiye'den ödenen devlet memurları. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı imamların Ankara'dan talep üzerine cemaatlerindeki bazı Gülen üyelerinin adını listelemesi ve yollaması bu yönde eleştiri getirenler tarafından yurt dışı etkisine kanıt olarak gösterildi. Bu da din görevlilerinin ve dini cemaatlerin yurt dışı etkisinin engellenmesi yönündeki siyasi taleplerin daha yüksek sesle dillendirilmesi sonucunu doğurdu. Dolayısıyla Almanya'da Almanca verilen imam eğitimi de konu itibarı ile ilgi odağı oldu. Ancak İslam Koleji'nin öncülüğünde yetişecek imamların cemaatler tarafından kabul görüp görmeyeceği ve işe alınıp alınmayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

İslam Koleji'nin kurucularından Prof. Dr. Merdan Güneş, eğitimini tamamlayan din görevlilerinin nerede çalışacağına dair kendilerinin bir takdir yetkisinin olmadığını belirtiyor ve "Kimisi cematlerde imam olabilir yahut da hastanelerde, hapishanelerde vb. yerlerde manevi dini rehberlik yapabilir" diye konuşuyor.

Devlet destekli ve Almanca dilinde yapılacak ilk imam eğitiminin açılışına, buna öncülük eden İslam Koleji adlı derneğin danışma kurulunda da yer alan Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff da katılıyor. Kadın ve erkek adaylardan oluşan ilk grupta yer alan imam adayları vaaz, hutbe, siyasi eğitim, ibadet, cemaat için sosyal ve manevi hizmet gibi pek çok alanda eğitim görecek. Eğitime Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, Almanya Faslılar Merkez Konseyi, Maliki Cemaatler Birliği, Bosnalılar İslami Cemaati, ilahiyatçılar, teologlar, siyasetçiler ve kamu hukukçuları da destek veriyor.

Wulff: Müslümanlara, varlıklarını tanıma konusunda önemli bir sinyal

Almanca imam eğitiminin öncülüğünü yapan İslam Koleji adlı derneğin danışma kurulunda yer alan eski Almanya cumhurbaşkanlarından Christian Wulff, "İslam din dersinin ardından İslam Koleji'nin kuruluşu bir sonraki mantıklı adım. Ülke için taşıdığı anlam kadar Müslümanlara, varlıklarını tanıma ve onları eşit görme konusunda da verilen önemli bir sinyal" diye konuştu.

Wulff ayrıca, "Görüyorum ki Almanya'da Almanca eğitim almış imam ve dini görevliler isteyenler sadece Müslüman cematlerindeki genç kuşak değil" diyerek burada yetişen imamların ve din görevlilerinin kabul görmesi konusunda da iyimser olduğunu belirtti.

Bu eğitimi tamamlayan din görevlilerinin önünde, manevi dini rehberlik, halkla ilişkiler ve dinler arası diyalog açısından da yepyeni imkanlar açılacağını dile getiren Wulff, DİTİB ile ilgili yaşanan tartışmalara atıfta bulunarak, "Giderek daha çok Türkiye kökenli Alman vatandaşı, işlerine karışılmasına itiraz ediyor ve kendi belirlediği yoldan gitmek istiyor" ifadesini kullandı.

Yeşiller'den de destek

Yeşiller partisi Federal Meclis Milletvekili ve İslam Koleji Danışma Kurulu Üyesi Filiz Polat da yeni imam eğitiminin yol gösterici bir adım olduğunu söyledi. Polat'a göre bu yeni imam eğitiminin en önemli tarafı kendi ayakları üzerinde duran ve gelinen ülkeden de bağımsız imam eğitimine kavuşmaya götüren bir adım olması.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de kendi inisiyatifi ile imam eğitimi vermeye yönelik projesini geçen yıl ocak ayında başlattığını açıklamıştı.