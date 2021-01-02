Almanya'da Covid-19 aşısı olanların sayısı 190 bine yaklaştı

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 87 kişi aşı oldu. Böylelikle bugüne kadar toplam 188 bin 553 kişiye aşı yapıldı.
Açıklamada, virüs bulaşma riski yüksek olan sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde görev yapan 86 bin 692 kişiye aşı yapıldığı belirtildi.
Aşılananların çoğunun 101 bin 861 kişi ile yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve 80 yaşın üstündekiler olduğu ifade edildi.
Şimdiye kadar en fazla aşının 39 bin 5 ile Bavyera'da, en az aşının ise 810 ile Thüringen eyaletinde yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede devam eden yılbaşı tatil nedeniyle eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların, RKI'ye geç ulaştığı, gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.