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Dünya

Almanya'da Covid-19 aşısı olanların sayısı 190 bine yaklaştı

02 Ocak 2021 21:43

Almanya'da 27 Aralık'tan bugüne kadar Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 188 bin 553 kişiye ulaştığı bildirildi.

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