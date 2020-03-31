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Spor

Almanya'da Bundesliga bir kez daha ertelendi

Seifert, uygun şartlar oluşursa maçların 30 Nisan'da başlayacağını duyurdu

31 Mart 2020 17:19

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörlerden olan futbolda liglerin ertelenmesi devam ediyor. Almanya Bundesliga CEO'su Christian Seifert, salgın nedeniyle ligin 30 Nisan'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Daha önce 2 Nisan'a kadar ertelendiği duyurulan Bundesliga'nın CEO'su Seifert, uygun şartların oluşması durumunda maçları 30 Nisan'da başlatmayı ve 30 Haziran'a kadar sezonu tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Almanya'da bugüne kadar 67 bin 51 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 682 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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