Almanya'da bir Türk, sahte Koronavirüs test sonucu belgesiyle uçağa binmeye çalıştı

Almanya'nın Bottrop kentinde Türk asıllı bir kişi, testi pozitif çıkmasına rağmen sahte negatif test sonucu içeren bir belge ile Türkiye'ye gelmek üzere uçağa binmek istedi. Belgenin sahte olduğu ortaya çıkınca karantinada olması gereken adama, eşine ve çocuğuna uçuş izni verilmedi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Bottrop kentinde 42 yaşındaki Türk asıllı adam, Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen sahte negatif test sonucu içeren belgeyle Düsseldorf Havalimanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere uçağa binmek istedi. Polis, havalimanında kontrol noktasında şahsın test sonucuna dair belgesinden şüphelendi. Yapılan araştırmanın ardından şahsın test sonucunun pozitif olduğu oraya çıktı. Sahteciliğin ortaya çıkmasının ardından 44 yaşındaki şahsa, karantina olması gereken 42 yaşındaki eşine ve 18 yaşındaki çocuğuna uçuş izin verilmedi.

Ceza uygulanacak

Şahıs karantina kurallarını ihlal ettiğini kabul ederken, Türkiye'deki annesinin aniden vefat etmesi sonucu böyle bir yola başvurduğunu ifade etti. Uçuş izni verilmeyen aile, derhal karantinaya alınmaları için yaşadıkları kente geri gönderildi

Aileye, yasaları çiğnedikleri için ağır ceza uygulanacağı ifade edildi. (İHA)