Almanya'da bir TIR'ın soğuk hava dorsesinde '24’ü Türk 31 göçmen yakalandı'

Almanya-Çekya sınırında, Türkiye plakalı bir TIR’da, donmaktan son anda kurtarılan, çoğunluğu Türk vatandaşı olduğu belirtilen, 31 göçmen yakalandı.

Alman Federal Polisi, söz konusu tırın A 17 otoyolunda yapılan denetimlerde yakalandığını açıkladı. Önceki yılllarda Avusturya ve İngiltere’de meydana gelen faciaları hatırlatan olayda, çoğu Türk vatandaşı olan göçmenlerin ölümden döndüğü belirtildi.

Federal Polis tarafından yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan TIR’ın salı akşamı Çekya ile sınır bölgesinde, Dresden yönünde ilerlerken durdurulduğu kaydedildi. Yaşları 18 ile 47 arasında değişen 31 gçömeni taşıyan 57 yaşındaki Türk vatandaşı TIR şoförünün gözaltına alındığı vurgulandı.

TIR’ın soğuk hava dorsesinde, neredeyse tavana kadar dizilmiş kavun ve meyve kutuları olduğu, göçmenlerin bunların üzerine uzanmış halde bulundukları belirtildi.

Polis yetkilisi Martin Ebermann, TIR’ın soğuk hava dorsesinde, kutuların en üstünde dar bir alanda buldukları göçmenlerin neredeyse donma noktasına geldiklerini, 5’inin hafif sağlık sorunları yaşadığını, diğerlerinin ise durumlarının daha iyi olduğunu açıkladı.