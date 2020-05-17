Almanya'da bir kafenin sosyal mesafeye çözümü deniz makarnaları oldu

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yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafiflemesinin ardından açılan bir kafe müşterilerin sosyal mesafeyi uygulayabilmesi için bir yöntem geliştirdi. Müşteriler ve garsonlar kafalarına deniz makarnası takarak sosyal mesafeyi uyguladı.

Almanya'nın Schwerin kentinde kısıtlamaların hafiflemesinin ardından kafeler ve restoranlar açıldı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açılan restoranlarda müşterilere yere çizilmiş işaretler ve masalar arasında mesafe ile önlem alındı.

Bir kafe ise sosyal mesafe kurallarına uymak için deniz makarnalarını kullandı. Deniz makarnalarından yapılmış başlıkları takan müşteri ve garsonlar aralarına sosyal mesafe koydu.