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Dünya

Almanya'da bir kafenin sosyal mesafeye çözümü deniz makarnaları oldu

Almanya'da Koronavirüs kısıtlamalarının hafiflemesiyle pek çok kafe ve restoran açıldı

17 Mayıs 2020 09:30

T24 Dış Haberler

yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafiflemesinin ardından açılan bir kafe müşterilerin sosyal mesafeyi uygulayabilmesi için bir yöntem geliştirdi. Müşteriler ve garsonlar kafalarına deniz makarnası takarak sosyal mesafeyi uyguladı. 

Almanya'nın Schwerin kentinde kısıtlamaların hafiflemesinin ardından kafeler ve restoranlar açıldı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açılan restoranlarda müşterilere yere çizilmiş işaretler ve masalar arasında mesafe ile önlem alındı. 

Bir kafe ise sosyal mesafe kurallarına uymak için deniz makarnalarını kullandı. Deniz makarnalarından yapılmış başlıkları takan müşteri ve garsonlar aralarına sosyal mesafe koydu.

 
Almanya'da Koronavirüs vaka sayısı 174 bin 400, can kaybı ise 7 bin 884 olarak kaydedildi. 

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