Almanya'da bir evde 5 çocuğun cesedi bulundu

Bild Gazetesi'nin haberine göre, Solingen'de polis, anneannelerinin ihbarı üzerine bir apartman dairesinde 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarındaki beş çocuğun cesedini buldu. Çocukların anneleri tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, 27 yaşındaki kadının saat 13.47'de Düsseldorf şehrinde trenin önüne atlayarak intihar etmeye çalıştığı belirtildi. Ağır yaralanan anne hastaneye kaldırılırken, 11 yaşındaki altıncı çocuğunun ise anneannesinde bulunduğu belirtildi.

Wuppertal Polis Sözcüsü Stefan Weiand, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Şimdilik 27 yaşındaki anne çocukların ölümünden sorumlu tutuluyor" dedi.

Weiand, polisin olaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğünü belirterek, "Tam olarak ne zaman ne yaşandığını bilmiyoruz. Sadece trajik bir durum olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Weiland ayrıca, 27 yaşındaki annenin ifadesinin henüz alınamadığını aktardı.