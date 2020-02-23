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Almanya'da binlerce kişi son dönemde meydana gelen saldırılara karşı yürüdü

23 Şubat 2020 20:07

Almanya'nın Hanau kentinde, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 10 kişinin ölümüne yol açan saldırılara karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Almanya’nın Hanau kentinde, son günlerde yapılan saldırıları protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi Kurt-Schumacher Meydanı’nda toplandı. Kişiler, ellerinde saldırıları kınayan dövizlerle kent merkezindeki Marktplatz’a yürüdü.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüşe, saldırıda ölenlerin yakınlarının yanı sıra Hanau ile Almanya’nın başka kentlerinden, Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de katılım oldu.

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