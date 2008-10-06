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Ekonomi

Almanya da batık bankasını kurtarıyor

Alman hükümeti ve bankaları, ülkenin en büyük bankalarından Hypo Real Estate'in kurtarılması için anlaşmaya vardı.

06 Ekim 2008 03:00

Alman Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 50 milyar euro'luk kurtarma planı konusunda hükümet ve bankalar arasında mutabakat sağlandığı aktarıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel daha önce, Hypo Real Estate'in kurtarılması için elinden geleni yapacağını bildirmişti. Merkel ayrıca, Almanya bankalarındaki tüm mevduatların devlet güvencesinde olduğunu duyurdu.

BBC'nin haberine göre, bunun yüzde 100 güvence olup olmadığı netlik kazanmadı. Böyle bir durumda, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de banka mevduatlarına benzer bir güvence tanımak zorunda kalabilecekleri belirtiliyor.

İrlanda ve Yunanistan hükümetlerinin mevduata yüzde 100 devlet güvencesi tanımaları, diğer ülkelerdeki hesapların bu ülkelere kaydırılması yoluyla haksız rekabete neden olacağı gerekçesiyle eleştirilmişti. İrlanda ve Yunanistan'ın bu adımını eleştirenler arasında Angela Merkel da vardı.

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