Almanya'da aşı olmak isteyen bir kişiye, yanlışlıkla 1 doz yerine 5 doz BioNTech-Pfizer aşısı yapıldı

Almanya'da Koronavirüs aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 1 doz aşı yerine 5 doz BioNTech-Pfizer aşısı yapıldı. Hata fark edilince aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı. Alman yetkililer söz konusu kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Schwerins Volkszeitung adlı gazetede yer alan habere göre, merkezde bir kişiye normalde yapılması gerekenden 5 kat daha fazla doz içeren aşı yapıldı.

Yapılan hatanın fark edilmesi üzerine söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı.

Schwerin'deki aşılama kampanyası yöneticisi gazeteye yaptığı açıklamada olayı "üzüntü verici" olarak nitelendirirken, hatanın kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığını söyledi.

BioNTech/ Pfizer ortaklığında geliştirilen ve özel saklama koşullarında korunan aşının muhafaza edildiği şişelerde 5 dozluk aşı bulunuyor. Aşı yapılırken her bir doz aşı sulandırılarak seyreltiliyor.