Almanya'da 25 farklı suçtan aranan zanlı Türkiye'ye kaçarken yakalandı

Almanya'da ismi açıklanmayan Türk kökenli bir kişi uçakla Türkiye'ye kaçarken yakalandı.

Almanya'nın Geldern Bölge Mahkemesi, 25 farklı suçtan aranan 48 yaşındaki Türk kaçak hakkında yasadışı yollardan mali avantaj elde ettiği ve şiddet uyguladığı gibi gerekçelerle gözaltı kararı vermişti.

Farklı suçlar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Türk kökenli zanlı, 400 bin Euro tutarında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Mönchengladbach Savcılığı, sanığı 2 yıldan fazla süredir aradığını bildirdi. (İHA)