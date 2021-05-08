Almanya'da 1980'lerde marjinal parti olarak yola çıkan Yeşiller, anketlerde birinci parti oldu

Yeşiller, 1980’lerin başında marjinal bir parti olarak, çevreci duruşun yanı sıra birçok sosyal protesto hareketinin bir araya gelmesiyle doğmuştu. Yeşiller, 41 yıl sonra anketlerde birinci parti oldu. Eylüldeki seçimden sonra Yeşiller’in partiyle yaşıt eşbaşkanı Annalena Baerbock yeni şansölye olursa ülke ve tüm kıta büyük bir değişim yaşayabilir

Yeşiller, 1980’de ilk girdikleri seçimde ancak yüzde 1.5 oy alabilmişlerdi. 1983’te yapılan erken seçimde ise oylarını yüzde 5.6’ya yükseltip, 27 vekille meclise girmeyi başarmışlardı.

26 Eylül 1998 seçiminde ise yüzde 6.7 oy ile Gerhard Schröder liderliğindeki sosyal demokratlarla koalisyon ortağı oldular. Helmut Kohl’ün 16 yıllık iktidarından sonra Schröder hükümetinde Yeşiller’den Joschka Fischer, dışişleri bakanı oldu, beraberinde birkaç bakanlık daha aldılar. Bu tarihten sonra Alman siyasetinde kendilerine iyice yer açtılar. 2019’daki Avrupa Parlamentosu seçiminde yüzde 20.5 oy ile rekor kırmışlardı. Almanya’da şu an 16 eyaletten 10’unda iktidara ortaklar. Bir eyalette ise iki dönemdir başbakan Yeşiller’den.

Nasıl yükseldiler?

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'den Halit Çelikbudak'ın haberine göre; kamuoyu araştırmaları, Almanya’da halkın yüzde 48’inin iklim krizi ve çevre konularında büyük kaygı duyduğunu gösteriyor.



Yeşiller iyi eğitimli ve şehirli seçmenlerin desteğini hedefliyor. Güçlü olduğu yerler özellikle büyük üniversite kentleri. Yeşillere oy verenlerin ”yeni orta sınıf” olarak nitelenen, ileri teknoloji, iletişim, hizmet sektörü, kültürel üretim sektöründe çalışan, SUV model otomobili olan, yüksek eğitimli kesim olduğu söyleniyor.



Araştırmalar, Yeşiller’in, şimdiye kadar muhafazakarlara sadık seçmen bloğu olduğu 60 yaş üstü seçmen havuzuna da girmeyi başardıkları, bunun onları yüzde 20 barajının üzerine taşıyan demografik değişim olduğunu gösteriyor.

Yeşiller'in 110 bin üyesinin yarısı kadın

Yeşiller’in 110 bin kadar üyesi var. Yaş ortalaması 48 ve yarısı kadın. Partide “Realistler” veya kısaca “Realo” denen kanat ile “Fundamentalist” veya “Fundi” denen sol kanat var. İlki koalisyon ortağı olarak hükümette yer alabilmek için partinin hedeflerinden taviz vermeye hazır üyeler.

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