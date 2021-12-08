Almanya'da 16 yıllık Merkel defteri resmen kapanıyor: Scholz, Bundestag'da yapılacak oylamanın ardından Başbakan olarak göreve başlayacak

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Almanya'da yapılan seçimlerde sandıktan birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz, bugün yasama organının alt meclisi Bundestag'da yapılacak oylamanın ardından Başbakan olarak göreve başlayacak. SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon, geçen günlerde aralarındaki anlaşmayı resmiyete dökmüştü.

Scholz'un göreve başlamasıyla Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel defteri de resmen kapanacak. Merkel'in ofiste olduğu dönemde Fransa 4 cumhurbaşkanı, Britanya 4, İtalya ise 8 başbakan değiştirdi.

177 sayfalık 'Daha Fazla İlerlemeye Cesaret Edin' başlıklı koalisyon anlaşması, ortak partilerin liderleri tarafından salı günü Berlin'deki Futurium Müzesi'nde imzalandı. Deutsche Welle'nin siyasi editörü Michaela Kuefner, bunu "Merkel sonrası dönemin gerçekten başladığı an" olarak nitelendirdi.

Koalisyon anlaşması üç partide de büyük destek ile kabul edildi, dolayısıyla Scholz'un Bundestag'da rahatlıkla gerekli oyu sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.