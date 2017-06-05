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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden Orhan Pamuk mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Pamuk'un doğum gününü kutladı

05 Haziran 2017 13:30

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Orhan Pamuk'un doğum günü dolayısıyla Almanya Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden kamuya açık bir kutlama mesaj yayımladı.

Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, 7 Haziran Çarşamba günü 65 yaşına girecek Orhan Pamuk'un okuru olduğunu belirten Steinmeier, şu ifadeleri kullandı:


"65. doğum gününüz dolayısıyla, büyük bir hikayeci, tutkulu bir Avrupalı, siyaset ve toplumun eleştirel tahlilcisi ve keskin zekalı bir deneme yazarı olan sizi kutlarım. Sizin kitaplarınızı okurken, Stéphane Mallerme’nin 'Dünyadaki her şey bir kitaba girmek için vardır' sözü aklıma geliyor. Sizin kitaplarınızdan okur, bir ülkenin gelenekle modernlik arasındaki gerilimi, tüm bir kuşağın açığa vurulan ideallerini ve Osmanlı geçmişinin büyüsü hakkında bir tarih kütüphanesinden çok daha fazlasını öğreniyor. Yazmak, sizin tutkunuz ve sevdanız. Böyle olduğu için de, zihninizde her zaman ülkenizin toplumsal ve siyasi gerçekliği var. Bir kahramanı hikaye ettiğinizde, tarihi de hikaye ediyorsunuz. Ana şehriniz İstanbul’un son elli yılda neden ve nasıl değiştiğini anlamak isteyen herkes, son romanınızın kahramanı Mevlut’un kaderini incelemeli. Görünürde gündelik olan şeylerin ardından büyük sorular parıldıyor. İşte sizin kitaplarınız da beni en çok cezbeden şey! Eserleriniz, hak ettikleri şekilde Nobel Edebiyat Ödülü ve Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü gibi büyük onur ve ödüllerle taçlandırıldı. Size tüm dünyadaki okurlarınızla beraber, iyilik, sağlık ve zengin yaratıcılığınızın devamını diliyorum."

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