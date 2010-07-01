Almanya Cumhurbaşkanı'nı seçti

T24

Wulff’tan ilk mesajlar

Koalisyon sallantıda

Alman Federal Meclisi’nin 622 milletvekili ve ülkenin 16 eyaletinden temsilcilerin oluşturduğu Federal Seçiciler Kurulu, üçüncü turda yeni cumhurbaşkanını seçti.Seçimin üçüncü turunda turunda koalisyon partilerinin ortak adayı Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wulff çoğunluğu elde ederek Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı oldu.Alman Parlamentosu Başkanı Norbert Lammert geçerli oy sayısının 1244, geçersiz oy sayısının da 2 olduğunu belirterek, Wulff’un oyların 625’ini aldığını ilan etti. Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller’in ortak adayı Joachim Gauck ise oyların 494’ünü aldı.Sol Parti’nin adayı Luc Jochimsen ve aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti’nin adayı Frank Rennicke ise üçüncü tur oylamada yarıştan çekilmişti.Lammert’in sonuçları açıklamasından ardından Almanya’nın 10’uncu cumhurbaşkanı olarak kürsüye çıkan Wulff, Almanya’nın içerdeki birliği ve doğu ile batının karşılıklı anlayışına katkıda bulunmak istediğini söyledi. Sorumluluk gerektiren böyle bir göreve geldiği için memnuniyet duyduğunu belirten Wulff, seçime katılan diğer adaylara da teşekkür etti.Almanya Başbakanı Angela Merkel da seçimin dürüst bir ortamda yapıldığına dikkat çekerek Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller’in adayı Joachim Gauck’u özelliklerinden şüphe duyulmayacak saygıdeğer bir aday olarak nitelendirdi. Ancak Wulff’un seçilmesini doğru bir karar değerlendiren Merkel, çoğunluğu Wulff’un arkasında bulunduğundan emir olduğunu dile getirdi.Diğer yandan koalisyon partilerinin Federal Seçiciler Kurulu’nda yeterli çoğunluğu sahip olmasına rağmen ilk iki turda Wulff’un seçimi konusunda fire vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. İktidar partileri açısından bir güven oylaması olarak görülen cumhurbaşkanlığı seçimi Merkel hükümetinin sallandığı yönünde yorumlara neden oluyor.Zira Federal Seçiciler Kurulu’nda Hrıstiyan Birlik partileri ile Hür Demokrat Parti’nin toplamda 644 üyesi bulunuyor. Bu, Wulff’un ilk turda gerekli olan 623 oyu alabilmesi için yeterliydi.Ancak koalisyon partileri arasındaki anlaşmazlıklar böylece cumhurbaşkanlığı seçimine yansımış oldu. Koalisyon ortağı Hür Demokratlar’ın bazı isimler Christian Wulff ismine karşı çıkmış ve Sosyal Demokratlar’la Yeşiller’in adayı Gauck’u destekleyebileceği mesajını vermişti.Federal Seçiciler Kurulu’nda yapılan üçüncü tur oylamada mutlak çoğunluk aranmıyor. Yasal düzenlemelere göre en çok oyu alan aday cumhurbaşkanlığı makamına oturuyor.