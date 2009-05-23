Almanya cumhurbaşkanını seçiyor

Almanya'da bugün 13. kez cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Kamuoyu yoklamalarına göre, cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Hıristiyan Demokratların adayı Horst Koehler'in yeniden seçilme ihtimali yüksek.



Alman federal meclisinde (Bundestag) yapılacak cumhurbaşkanı seçimine birlik partilerinin (CDU/CSU) adayı olarak Cumhurbaşkanı Horst Köhler, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Gesine Schwan ve Sol Parti'nin adayı Peter Sodann katılacak.



Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, Bundestag'ın 612 milletvekiliyle, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) tarafından belirlenen toplam 612 kişinin bir araya gelerek oluşturacağı 1224 üyeli "Bundesversammlung" adı verilen kurul tarafından seçilecek.



Seçimde federal mecliste bulunan 5 Türk kökenli milletvekili, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ve 8 Türk kökenli delege de oy kullanacak. Almanya'da cumhurbaşkanı seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk aranıyor.



Adaylardan biri 613 oy aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Bu turlarda salt çoğunluk elde edilememesi durumunda üçüncü turda en fazla oyu alan aday

cumhurbaşkanı olacak. Almanya'da bugüne kadar Köhler ile birlikte toplam 9 cumhurbaşkanı görev yaptı.



Federal Almanya Cumhuriyeti'nde bugüne kadar Theodor Heuss 1949-1959, Heinrich Lübke 1959-1969, Gustav Heinemann 1969-1974, Walter Scheel 1974-1979, Karl Carstens 1979-1984, Richard von Weizsaecker 1984-1994, Roman Herzog 1994-1999, Johannes Rau 1999-2004 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu. Köhler de 2004 yılından bugüne kadar bir dönem cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.



Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Prof. Dr. Gesine Schwan, 65 yaşında ve siyaset bilimci. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerini Köhler'e kaybeden Schwan'a Yeşiller de destek veriyor.



Schwan Türkiye ve Türklere yakın bir isim. Seçilmesi durumunda Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Almanya'nın tutumunda yumuşama olabilir.



Schwan Almanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olmak istese de, kamuoyu araştırmalarında Koehler'in şansı daha yüksek gözüküyor.



2000-2004 yılları arasında IMF'nin başkanlığını yapan Koehler, 2004 yılında ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Koehler'in Türkiye'ye bakışı, Başbakan Angela Merkel'den farklı değil. Türkiye'nin AB'ye yakın bir gelecekte üye olmasına Koehler'in de karşı olduğu biliniyor.



Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri, geleneksel olarak anayasanın kabul edildiği 23 Mayıs tarihinde yapılıyor.



Almanya'nın yeni cumhurbaşkanını belirleyecekler arasında 5 de Türk kökenli delege bulunuyor.

