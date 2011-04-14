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Dünya

ALMANYA CUMHURBAŞKANINA YUMURTA ATILDI BERLİN (A.A)

14 Nisan 2011 21:12

-ALMANYA CUMHURBAŞKANINA YUMURTA ATILDI BERLİN (A.A) - 14.04.2011 - Almanya'nın Wiesbaden kentinde, Cumhurbaşkanı Christian Wulff'a yumurta atıldı. Orta yaşlı bir kişi, Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ile birlikteyken Cumhurbaşkanı Wulff'a, Wiesbaden'deki belediye sarayı önünde yumurta fırlattı. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından götürülen kişinin, 2007 yılının ekim ayında da Frankfurt kentinde eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in yanına giderek zorla sarıldığı bildirildi. Wulff'un, halka daha yakın olmak amacıyla ziyareti sırasında güvenlik seviyesinin düşük tutulmasını istediği kaydedildi.

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